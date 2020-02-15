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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في معركة ضارية.. القوات الجنوبية تصد زحفا حوثيا شمال الضالع السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 اندلعت مواجهات ضارية، مساء أمس الجمعة، بين القوات الجنوبية، والمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا، في جبهة بتار شمال غرب قعطبة.

Advertisements وخاضت القوات الجنوبية – بحسب مصدر ميداني – معركة شرسة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، لصد محاولة التقدم الحوثي. وشهدت جبهة بتار، في الآونة الأخيرة، محاولات حوثية متكررة للتقدم، في ظل تحشيد مستمر لمجاميعها.

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