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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قراءة نقدية لـ4 مؤلفات كتبت عن الشاعر الكبير حسين المحضار في حضرموت السبت 15 فبراير 2020 الخليج 365 - الشحر نظم في مدينة الشحر اليوم ندوة ثقافية حول الشاعر الكبير الراحل حسين ابوبكر المحضار بمشاركة عدد من الادباء والكتاب والباحثين .

Advertisements وفي الندوة قدمت قراءات نقدية لأربعة تناولت ابداعات الشاعر المحضار ونصوصه الشعرية وما خلفه من ارث ثقافي وسجايا إنسانية ومواقف جمعت بين الظرافة والفن. وفي ختام الندوة التي اقامتها الدائرة الثقافية بمؤتمر حضرموت الجامع أكد المشاركون على الإهتمام بارث الشاعر المحضار الإبداعي وجمع وتوثيق ما تبقى منه، وتشجيع الباحثين على دراسته والكتابة عن تجلياته الشعرية والإنسانية، مشيدين ببادرة السلطة المحلية بإعادة تأهيل وترميم متحف الشاعر المحضار في مدينة الشحر.

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