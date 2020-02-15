طبيب يكشف الوضع الصحي للمرأة المصابة برصاص راجع في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طبيبيكشفالوضع الصحي للمرأة المصابة برصاص راجع في عدن
السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
كشف دكتور مخ واعصاب حالة الامراة التي تعرضت لرصاصة راجعة ليل يوم امس بالمعلا.
وقال زوج المرأة المصابة ان دكتور المخ والاعصاب بمستشفى خليج عدن اخبرهم بان زوجته اصيبت بشلل جراء الطلقة النارية التي اصيبت بها وكانت قريبة من العمود الفقري.
واضاف:الدكتور اخبرنا بان علينا نقلها الى الخارج فورا حتى يتم علاجها وتتمكن من السير مجددا.
واختتم:ظروفنا المادية حرجة وندعو المسؤولين في المحافظة وفاعلي الخير الى الوقف الى جانبنا بهذه المحنة.
وكان قد تسبب اطلاق نار جراء موكب عرس الى اصابة امراة برصاص راجع بالمعلا ادى الى اصابتها بالشلل.
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