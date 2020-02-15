شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو , يقطر وجع وحسرة ..مواطن بسيط من ابناء الشمال يتعرض للضرب واعتداء سافر ,من قبل ميلشيا الانتقالي امام افراد اسرته !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدية لمشهد يبعث بالأسى والألم لمواطن من المحافظات الشمالية يتعرض لاعتداء سافر من قبل ميلشيا الانتقالي اثناء تواجده بمطعم " السدة " . أقرأ أيضا : الحوثيين يسقطون طائرة حربية للتحالف ..والمفاجأة الصادمة نوع السلاح المتطور الذي استخدم في العملية "تفاصيل ساخنة " Advertisements عااااااجل : انباء عن حالة تمرد وتوتر في مأرب ..والعرادة يتلقى تهديد خطير وعواقبة وخيمة !!

واظهر الفيديو ميلشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا وهي تقوم بالاعتداء بالضرب على المواطن البسيط امام افراد اسرته قبيل اقتياده بالقوة الى مكان مجهول.

ويرى محللين سياسين ان مثل هذه التصرفات هي من سيوصل الحوثي الى قصر المعاشيق .

بينما يرى كثيرين من ابناء الجنوب تعامل الشماليين معهم في الشمال بكل احترام بلا عنصرية بلا مناطقية بلا قذارة مفرطة كالتي يمارسها الجنوبيين بحق ابناء الشمال .

وبالمصادفة احد النازحين من الجنوب ابان الحرب الاهلية يناير 86 "من الزمرة" حكى لنا كيف فتح الشماليين بيوتهم وقلوبهم للجنوبيين واستمر بعضهم في الشمال الى يومنا هذا , وجلس يصب اللعنات والشتائم على من اسماهم دخلاء على عدن .

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