شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الكشف عن مصير محافظ الحديدة ونجلة المروع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 02:24 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قتلت مليشيات الحوثي نجل القيادي المتحوث محمد عياش قحيم والمُعين من قبلها محافظاً لمحافظة الحديدة، في صراع دموي آخذ بالتوسع داخل أجنحة الذراع الإيرانية.. بعد اتهامة بقتل مسؤول التجنيد الحوثي في الساحل الغربي. وقال مصدر محلي، إن مليشيات الحوثي اعتقلت محمد عياش قحيم بعدما قتلت نجله ووضعته تحت الإقامة الجبرية.

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ويأتي صراع اليوم بعد أيام على قتل المشرف الحوثي بمديرية التحيتا عبد الله عبده عطيفة، لقيامه بقتل القيادي الميداني "أبو زكريا" في صراع دامٍ بين مرتزقة إيران.

وارتفعت حالات الصراع بين قيادات ومشرفي مليشيات الحوثي القادمين من صعدة وعمران وصنعاء، والمتحوثين من المناطق المحلية في الساحل وتهامة، والذين تستخدمهم المليشيات كأدوات محلية لقمع وملاحقة السكان ولأغراض التحشيد والتجنيد والجبايات المالية.

