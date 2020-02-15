شكرا لقرائتكم خبر عن قوات سعوديه تقتحم مصافي عدن وتجبر الموظفين ادخال سفينة نفطية بالقوة ..وهذا ما حدث بعد ذلك !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/15 الساعة 02:38 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قوات سعوديه تقتحم مصافي عدن وتدخل سفينة نفطية مخالفة بالقوة ... والجبواني يوجه بالتحفظ عليها.

أقرأ أيضا :

شاهد فيديو.. أول ظهور للفنانة مريم حسين بعد خروجها من السجن على خلفية قضيتها الشهيرة مع المحامي الإماراتي صالح الجسمي!!

الوكالة الدولية ناسا تفاجئ الجميع وتنشر صورة لــ عفريت من كوكب المريخ !!

موظف يستغل منصبه في العمل ويوقع امرأة متزوجة في علاقة محرمة لمدة 5 سنوات

وردنا الآن : الكشف عن مصير محافظ الحديدة ونجلة المروع !!

Advertisements

اقتحمت قوة تابعة للتحالف العربي في عدن بقيادة ضباط سعودين شركة مصافي عدن وأجبرت العاملين في المصافي وفي مؤسسة موانئ خليج عدن على ادخال سفينة فريت مارج التابعة لشركة فامبا للخدمات النفطية المخالفة لكل الأنظمة والقرارات المنظمة لاستيراد المشتقات النفطية وآلية منح التصاريح للسفن في الموانئ اليمنية.

ووجه وزير النقل اليمني صالح الجبواني مدير العمليات العسكرية المدنية في عدن وخلية الاجلاء بالتحفظ على السفينة حتى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عليها.

كما وجه الوزير الجبواني بمنع اي تجاوزات في المستقبل احتراما للأنظمة المتبعة ومراعاة لحساسية الرأي العام الذي قد يرى في مثل هذه التصرفات كسب غير مشروع.

وبحسب مصدر مسؤول في ميناء الزيت فقد اثار هذا التصرف الذي وصفه بالتدخل السافر استياء موظفي شركة مصافي عدن وشركة موانئ خليج عدن ومصلحة الضرائب حيث اعتبروه ينال من سيادة الدولة وهذا ما لم يحدث منذ 50 عام وفي أسوأ الظروف التي مرت بها عدن في ظل سيطرة الإمارات على العاصمة عدن والمليشيات التابعة لها.

وأكد المصدر ان الضباط السعودين تربطهم مصالح شخصية ببعض المتنفذين من اصحاب الشركات ويعملوا على تجاوز كل اللوائح والنظم مستغلين نفوذهم ومتجاهلين السلطات الشرعية وقوانين وأنظمة البلد.

وبحسب المصدر فقد تم الإجراء بعد ان رفضت شركة مصافي عدن دخول السفينة المذكورة كونها مخالفة للأنظمة واللوائح المنظمة، مؤكدا على أن خزينة الدولة تكون قد خسرت نحو 3 مليار ريال من الجمارك والضرائب المستحقة على هذه الشحنة.

