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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. إعلامية تقع في سقطة لسان صعبة على الهواء مباشرة
وقعت إعلامية أردنية، في سقطة لسان صعبة أثناء تقديمها خبرًا عن إعادة النظر في قيمة فواتير الكهرباء الشهرية.
وكانت الإعلامية في التليفزيون الأردني، تستقبل مكالمة هاتفية مع الدكتور خضر الجنايده أحد المسؤولين في الملف، إذ أخطأت في اسمه وقالت لفظًا خارجًا.
جديد اب برس :
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