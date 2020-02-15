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عدن - ياسمين التهامي - في رسالة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ...هاني بن بريك يطلق دعوة مفاجئة وغير متوقعة بشأن "العميد طارق صالح"..."تفاصيل"

وجه نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، دعوة لتمكين العميد الركن طارق صالح. وقال بن بريك في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، أن" تقوية الجنوبيين على أرضهم وتمكينه من إدارتها وتطبيع الحياة في الجنوب، وتمكين ودعم طارق عفاش للزحف على صنعاء سيحرك كل الشماليين في الداخل فلا زالت غالبية الشمال باغضة للحوثي وللإخونج؛ في اشارة الى حزب الاصلاح". جديد اب برس : Advertisements وتابع بن بريك: هذا السبيل الوحيد للقضاء على الإرهابيين الحوثيين والإخونجيين وبذلك تقطع آمال إيران وتركيا. وتأتي دعوة بن بريك في ظل دعوات الى توحيد الصف الجمهوري لاستعادة الدولة اليمنية ومؤسساتها، ودحر مليشيا الحوثي.

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