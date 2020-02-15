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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماستشاهده ...شاهد ماذا فعلت ميلشيا الإنتقالي المدعومة إماراتيا بمواطن شمالي بسيط أمام اسرته اثناء تواجدهم بمطعم "السدة" في عدن

جديد اب برس : Advertisements span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Greta Arabic"; text-align: justify; -webkit-text-size-adjust: auto;">تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدية لمشهد يبعث بالأسى والألم لمواطن من المحافظات الشمالية يتعرض لاعتداء سافر من قبل ميلشيا الانتقالي اثناء تواجده بمطعم " السدة " .

واظهر الفيديو ميلشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا وهي تقوم بالاعتداء بالضرب على المواطن البصسيط امام افراد اسرته قبيل اقتياده بالقوة الى مكان مجهول. span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: "Greta Arabic"; text-align: justify; -webkit-text-size-adjust: auto;">تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيدية لمشهد يبعث بالأسى والألم لمواطن من المحافظات الشمالية يتعرض لاعتداء سافر من قبل ميلشيا الانتقالي اثناء تواجده بمطعم " السدة " .

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