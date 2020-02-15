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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ايران تفاجئ عبدالملك الحوثي بأول رد رسمي لها على احتجاز امريكا سفينة أسلحة كانت بطريقها للحوثيين
في أول رد فعل على اعلان البحرية الامريكية مصادرة شحنة اسلحة ايرانية مهربة كانت في طريقها للحوثيين باليمن اعتبرت الخارجية الامريكية ان هذا الاعلان عبارة عن ادعاءات لااساس لها من الصحة.
ونفت ايران علاقتها بالشحنة التي اعلن عن مصادرتها وهو ما تكرر في كل مرة يتم ضبط محاولة لتهريب اسلحة ايرانية للحوثيين .
جديد اب برس :
وضبطت البحرية الامريكية قاربا ايرانيا اثناء ابحاره في بحر العرب حيث وجد على متنه شحنة اسلحة نوعية .
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