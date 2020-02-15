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عاجل : ايران تفاجئ عبدالملك الحوثي بأول رد رسمي لها على احتجاز امريكا سفينة أسلحة كانت بطريقها للحوثيين

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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ايران تفاجئ عبدالملك الحوثي بأول رد رسمي لها على احتجاز امريكا سفينة أسلحة كانت بطريقها للحوثيين

في أول رد فعل على اعلان البحرية الامريكية مصادرة شحنة اسلحة ايرانية مهربة كانت في طريقها للحوثيين باليمن اعتبرت الخارجية الامريكية ان هذا الاعلان عبارة عن ادعاءات لااساس لها من الصحة.

ونفت ايران علاقتها بالشحنة التي اعلن عن مصادرتها وهو ما تكرر في كل مرة يتم ضبط محاولة لتهريب اسلحة ايرانية للحوثيين .

 

 

جديد اب برس :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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وضبطت البحرية الامريكية قاربا ايرانيا اثناء ابحاره في بحر العرب حيث وجد على متنه شحنة اسلحة نوعية . 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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