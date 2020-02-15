شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : مشائخ مارب يعقدون اجتماع طارئ ويطالبون الشيخ سلطان العرادة بالقيام بهذا الشي باقصى سرعة والى سيغادرون جبهات القتال ..."بيان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : مشائخ مارب يعقدون اجتماع طارئ ويطالبون الشيخ سلطان العرادة بالقيام بهذا الشي باقصى سرعة والى سيغادرون جبهات القتال ..."بيان"

أفادت مصادر أن عدد من مشايخ عبيدة الموالين للشرعية اعترضوا على تواصل محافظ مارب سلطان العرادة مع قيادات مؤتمرية موالية للإمارات.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ علي حسن غريب غادر مطارح نخلاء القبلية قبل عدة أيام بعد مشادة بينه وبين العرادة.

جديد اب برس :

Advertisements

ووفقا لمصدر مقرب من الشيخ غريب فإنه اتصل بالعرادة قائلا: كيف تتفاوضون مع منهم سبب في دمار اليمن واليمنيين وهم سبب في كل ما يحصل في اليمن من قتلوا أبنائنا وتعترفون بهم على دماء الشهداء.

وأضاف المصدر أن الشيخ غريب أبلغ العرادة أنه سيتفاوض مع “أصحاب مطلع” في إشارة إلى أنصار الله،كما أبلغه بالقول: سنترك الجبهة لك يا سلطان وللقوم الذي تجري معهم مفاوضات