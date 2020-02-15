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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : من وسط جبهات القتال المشتعلة في الجوف ...العكيمي يزف قبل قليل بشرى سارة لكافة أبناء الشعب اليمني

أكد أركان محور الجوف العميد صادق العكيمي أن مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، تتكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في جبهات محافظة الجوف المختلفة.

وقال العميد العكيمي في لصحيفة “26 سبتمبر”، ” مهما حشدت المليشيا الحوثية لن تجني سوى الموت لعناصرها”.

جديد اب برس :

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وأضاف “مستمرون في تحرير الوطن حتى آخر شبر من ، وتطهيره من دنس الحوثي ومليشياته الإجرامية، ونبشر الشعب اليمني بأننا ثابتون ولن نحيد أو نميل وأن معنوياتنا لن تتزعزع قيد أنملة”.

وحيا أركان محور الجوف موقف قبائل الجوف “التي هبت ووقفت إلى جانب أبطال القوات المسلحة” ، مثمنا دور تحالف دعم الشرعية المساند لقوات الجيش في معاركها ضد المليشيا المتمردة.