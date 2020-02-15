شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن " إيران " تفاجئ الجميع برد فعل غير متوقع على اعلان البحرية الأمريكية مصادرة شحنة اسلحة ايرانية كانت في طريقها للميلشيا باليمن ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في أول رد فعل على اعلان البحرية الامريكية مصادرة شحنة اسلحة ايرانية مهربة كانت في طريقها للحوثيين باليمن اعتبرت الخارجية الامريكية ان هذا الاعلان عبارة عن ادعاءات لااساس لها من الصحة. --------------------------------- شاهد ايضا : • مذيعة جديدة على قناة MBC تخطف الأنظار وتثير جنون المتابعين بجمالها الساحر وجسمها الفريد .."صور" • بعد عام ونصف على الزواج .. سعودية إكتشفت إنها تمارس الحرام مع زوجها الكويتي!! Advertisements • عاجـــل : "صدام حسين" يظهر في "كركوك" بصورة مفاجئة .. والسلطات العراقية تعلن حالة الاستنفار وتتوجه لاعتقاله ..لكن مفاجئة حدثت قبل الوصول اليه ..شاهد • فاكهة لذيذة يسترخصها الجميع تحميك من ضغط الدم والأزمات القلبية والسكتات الدماغية..شاهد • عاجـــل : الحزن يجتاح الوطن العربي بعد إنتشار خبر مقتل الفنانة نانسي عجرم ..وحسابها على انستجرام ينشر صورا طارئة ..شاهد --------------------------------- ونفت ايران علاقتها بالشحنة التي اعلن عن مصادرتها وهو ما تكرر في كل مرة يتم ضبط محاولة لتهريب اسلحة ايرانية للحوثيين . وضبطت البحرية الامريكية قاربا ايرانيا اثناء ابحاره في بحر العرب حيث وجد على متنه شحنة اسلحة نوعية .

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