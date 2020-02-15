شكرا لمتابعة خبر عن وأخيرًا : صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف كيف أقنعت صديقة كيم كاردشيان محمد بن سلمان بشراء “نيوكاسل يونايتد” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف كيف أقنعت صديقة كيم كاردشيان محمد بن سلمان بشراء “نيوكاسل يونايتد”

فجرت صحيفة صحيفة “ذا صن” البريطانية، مفاجأة مدوية عن المرأة التي أقنعت ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بشراء نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ بدلًا من مانشيستر يونايتد.

وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أكارلا ديبيلو، صديقة نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردشيان، لعبت دورًا هامًا في إقناع محمد بن سلمان لشراء نادي نيوكاسل يونايتد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

ليست مارب ولا الجوف..معارك عنيفة بالدبابات وقنابل الهاون وابو علي الحاكم يلجأ لحيلة شيطانية ويزحف نحو أهم محافظة يمنية التي باتت على وشك السقوط الكامل

عاجل: الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يوجهان طعنة غادرة للسعودية ويسلمان محافظة مأرب على طبق من ذهب للميليشيات وسقوطها اصبح مسألة وقت

الباشا يرعب سلطان العرادة ويصعق الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر..مأرب والجوف سوف تسقط بيد الحوثيين خلال 24 ساعة لهذا السبب الصادم

وأخيرًا : صحيفة بريطانية شهيرة تفجر مفاجآة مزلزلة وتكشف كيف أقنعت صديقة كيم كاردشيان محمد بن سلمان بشراء “نيوكاسل يونايتد”

إمام الحرم المكي يفجر فضيحة مدوية بشأن الداعية “وسيم يوسف”: هذه مهنته الحقيقية قبل الجنسية الإماراتية..ووسيم يوسف يجن جنونه ويقل بادبه على امام الحرم

عريس يهرب من عروسته في حفل الزفاف ويغادر القاعة فورًا.. لسبب لا يخطر على بال .. شاهد كيف كانت النهاية

مغترب في المملكة ومقيم فيها منذ سنوات يبكي من شدة التأثر بعد قيام سعوديين بمنحه هذا المبلغ الكبير حتى يتمكن من الزواج ودفع المهر ( شاهد فيديو مؤثر جدا )

الاجهزة الامنية السعودية تثلج صدور كل المغتربين اليمنيين وتكشف عن حدث خارق وغير طبيعي وقع لطفل يمني(صورة الطفل الييمني + الامر الخارق الذي وقع له )

Advertisements

عاجل: السلطات الاماراتية تقصم ظهر المجلس الانتقالي الجنوبي وتلقي القبض القهري على مدير امن عدن شلال شايع وتسلمه للانتربول الدولي ( صورة + فيديو )

ورد للتو..نائب رئيس الجمهورية علي محسن الاحمر يفجع بالموت في هذه الجبهة المشتعلة والاعلان رسميا عن عملية الاستشهاد

شاب يمني من هذه المحافظة يرفع رأس كل المغتربين اليمنيين ويشعرهم بالفخر ويقوم بعمل شهم اشاد به الرئيس الامريكي واثار اعجاب كل الامريكيين ( صورة + فيديو )

وردن قبل قليل ...الرئيس يباغت الجميع ويطالب رسميا من السعودية والامارات وقف الحرب في اليمن وبشكل فوري وعدم القيام باي طلعات جوية لطائرات التحالف

كيف تحمي نفسك من الضغط والجلطات الدماغية والسكتات القلبية .. هذة الفاكهة الرخيصة الثمن تنهي مشكلتك للابد

عاجل وفي غاية الخطورة..مجلس الامن الدولي يطيح برئيس الوزراء معين عبد الملك ويجبر الرئيس هادي على القبول بهذا البديل غصبا عنه ( اسم البديل + الصورة )

الرئيس يصدر قرار جمهوري صعق به كل الملوك والحكام العرب وحتى العجم واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطة سياسية تصف الرئيس بالمخبول الذي فقد عقله

وردنا الان.. الصين تطلق تحذير مرعب لكل دول العالم ..لا تأكل لحم هذا الحيوان حتى لو كنت ستموت جوعا لأنك ستصاب مباشرة بفيروس كورونا القاتل انت وعائلتك ( صورة صادمة )

وأضاف: أن “كارلا” (35 عامًا) تساعد صندوق الاستثمار السعودي العام للتفاوض على صفقة قيمتها 343 مليون جنيه إسترليني لتملك غالبية أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، لافتًا إلى أنه يعتقد أن “بن سلمان” يفكر في شراء النادي.



صديقة كاردشيان أقنعت محمد بن سلمان

ونقلت الصحيفة عن مصادر في صندوق الاستثمار السعودي، أن “الصندوق استثمر مليارات الدولارات في أسواق العالم؛ لذلك فإن تحركًا نحو شراء نيوكاسل ليس بعيدًا”.

وأشارت إلى أنه تم الربط في السابق بين محمد بن سلمان وشراء حصة عائلة جليزر في نادي مانشستر يونايتد، وبأنه يملك جزءًا منه؛ مستدركًا بأنه يبدو أن مفاوضات جادة قد تمت لشراء نيوكاسل يونايتد.

وتابعت الصحيفة: أن “كارلا” طرحت خلال اجتماع رفيع المستوى مع مسؤولين في صندوق الاستثمار السعودي، فكرة شراء نيوكاسل يونايتد، مشيرة إلى أن شخصين على علاقة بالمفاوضات “ليست لديهما أي فكرة عن كيفية وصولها” لهذا الاجتماع.

وختم التقرير، بأن “كارلا” قالت للحاضرين إن المالك الحالي “مايك آشلي” يريد البيع، وإنها والمرأة الأخرى في مركز محادثات نيوكاسل، أماندا ستافلي، أرادتا أن تتوصلا إلى صفقة لأجل السعودية، مشيرًا إلى أن هناك مزاعم بأن المرأتين ستؤديان دورًا في إدارة المشروع مقابل أجر ونسبة من النادي.