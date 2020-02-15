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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب في المملكة ومقيم فيها منذ سنوات يبكي من شدة التأثر بعد قيام سعوديين بمنحه هذا المبلغ الكبير حتى يتمكن من الزواج ودفع المهر ( شاهد فيديو مؤثر جدا )

2020/02/15 الساعة 12:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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