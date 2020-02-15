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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: الجنرال الاحمر ووزير الدفاع المقدشي يوجهان طعنة غادرة للسعودية ويسلمان محافظة مأرب على طبق من ذهب للميليشيات وسقوطها اصبح مسألة وقت

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