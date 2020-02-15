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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: السلطات الاماراتية تقصم ظهر المجلس الانتقالي الجنوبي وتلقي القبض القهري على مدير امن عدن شلال شايع وتسلمه للانتربول الدولي ( صورة + فيديو )

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