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صنعاء - ياسمين الخيامي - الباشا يرعب سلطان العرادة ويصعق الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر..مأرب والجوف سوف تسقط بيد الحوثيين خلال 24 ساعة لهذا السبب الصادم

وجه عضو مجلس الشورى اليمني علوي الباشا تحذيرات عاجلة وشديدة اللهجة من سقوط محافظتي مارب والجوف بيد مليشيا الحوثي خلال ساعات.

وأشار الباشا في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إلى أن محافظتي الجوف ومارب في خطر وقد تسقطا بيد الحوثي، موجهاً كلامه ذلك للرئيس عبدربه منصور هادي ونائبه علي محسن الاحمر ، موضحاً أنه حين تنقلب من مهاجم إلى مدافع ويقترب الخطر من المدينة فأنت في خطر مهما كانت النوايا والاستعدادات.

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الباشا يرعب سلطان العرادة ويصعق الرئيس هادي ونائبه الجنرال الاحمر..مأرب والجوف سوف تسقط بيد الحوثيين خلال 24 ساعة لهذا السبب الصادم

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