شكرا لمتابعة خبر عن إمام الحرم المكي يفجر فضيحة مدوية بشأن الداعية “وسيم يوسف”: هذه مهنته الحقيقية قبل الجنسية الإماراتية..ووسيم يوسف يجن جنونه ويقل بادبه على امام الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - إمام الحرم المكي يفجر فضيحة مدوية بشأن الداعية “وسيم يوسف”: هذه مهنته الحقيقية قبل الجنسية الإماراتية..ووسيم يوسف يجن جنونه ويقل بادبه على امام الحرم

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