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صنعاء - ياسمين الخيامي - الاجهزة الامنية السعودية تثلج صدور كل المغتربين اليمنيين وتكشف عن حدث خارق وغير طبيعي وقع لطفل يمني(صورة الطفل الييمني + الامر الخارق الذي وقع له )

2020/02/15 الساعة 12:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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