شكرا لمتابعة خبر عن وردن قبل قليل ...الرئيس يباغت الجميع ويطالب رسميا من السعودية والامارات وقف الحرب في اليمن وبشكل فوري وعدم القيام باي طلعات جوية لطائرات التحالف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردن قبل قليل ...الرئيس يباغت الجميع ويطالب رسميا من السعودية والامارات وقف الحرب في اليمن وبشكل فوري وعدم القيام باي طلعات جوية لطائرات التحالف

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