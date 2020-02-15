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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاب يمني من هذه المحافظة يرفع رأس كل المغتربين اليمنيين ويشعرهم بالفخر ويقوم بعمل شهم اشاد به الرئيس الامريكي واثار اعجاب كل الامريكيين ( صورة + فيديو )

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