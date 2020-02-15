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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التحالف يستهدف بثمان غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مجزر بمأرب
السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 ـ مأرب
شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الجمعة، شباط 14، 2020، سلسلة غارات على مواقع وتجمعات للمليشيا في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية التابعة للتحالف استهدفت بثمان غارات مواقع وتجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية مجزر بالمحافظة.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الجوي.
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