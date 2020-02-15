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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الضالع.. اغتيال عامل في إحدى محلات الهواتف المحمولة
السبت 15 فبراير 2020
الخليج 365 ـ الضالع
اغتال مسلحون مجهولون، اليوم، مواطناً في مدينة الضالع، جنوبي اليمن، في عملية هي الثانية خلال أسبوع.
وذكر مصدر محلي، أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المواطن أحمد قايد، أثناء عمله داخل محل لبيع الهواتف، في سوق الضالع القديم، وفارق الحياة على الفور.
وبين، أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة غير معروفة، بعد تنفيذ العملية مباشرة.
والقتيل أحمد قايد، يعمل في محل لبيع الهواتف المحمولة بالسوق القديم في مدينة الضالع.
وكان قد اغتال مسلحون مجهولون، نهاية الأسبوع المنصرم، رئيس الغرفة التجارية سابقا بمحافظة الضالع، عبد الرقيب قزيع.
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