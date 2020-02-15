عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعز.. حمى الضنك تفتك بأبناء قرية المحاوي

السبت 15 فبراير 2020

الخليج 365 ـ تعز

توفى مواطنان وأصيب حوالي 300 آخرون بحمى الضنك في قرية "المحاوي" بمديرية موزع غرب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).



Advertisements

وقالت مصادر محلية إن المواطنين علي سعيد مكي وعلي أحمد غنيم توفيا، مساء الخميس، بعد أيام على إصابتهما بوباء حمى الضنك ونقلهما لتلقي العلاج في مستشفيات مدينتي المخا وعدن.

وأصيب بوباء حمى الضنك 70 عائلة يقدر تعداد أفرادها حوالي 300 نسمة في قرية "المحاوي" في مديرية موزع، ونقل بعضهم إلى مستشفيات المخا وعدن لتلقي العلاج.

هذا وقد وبعثت السلطات المحلية في المديرية بحملة طبية إلى الوحدة الصحية في قرية "المحاوي" لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكافة ضحايا حمى الضنك، ونقل الحالات الحرجة إلى مدينة المخا.