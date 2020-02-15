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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأجهزة الأمنية تنجح في تأمين مباراة نصف نهائي كأس الهبة الحضرمية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
تمكّنت الأجهزة الأمنية بساحل حضرموت من تأمين مباراة نصف نهائي كأس الهبة الحضرمية، التي جمعت بين قطبي المكلا، ناديي التضامن وشعب حضرموت، عصر الخميس، في ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا.
وشاركت قوة أمنية حسب توجيهات المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامه التميمي، ضمت القوات الخاصة- النجدة- البحث الجنائي- أمن المديرية- الدفاع المدني- المرور- وطاقم من المركز الصحي الخاص بأمن المحافظة مع سيارة إسعاف مجهزة.
كما تمكّنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على أعمال شغب واشتباكات بالأيدي دارت على أرضية الملعب فور انتهى المباراة بعد اقتحام الجماهير للملعب، وكذا تأمين الحكم والطاقم التابع له وإخراجهم بصورة آمنة وعاجلة.
وأشاد مواطنون بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية في سبيل تأمين ونجاح المباراة، والتدخل المباشر لتلك الأجهزة للسيطرة على الأوضاع التي دارت على أرضية الملعب واحتوائها في وقت قصير دون حدوث أي خسائر.
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