"سلمان للإغاثة" يوزع سلالا غذائية في حضرموت وسقطرى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية،اليوم،400 سلة غذائية في مناطق عاروه وسرهن وحولاف وعرهن ديليشه بمديرية حديبو محافظة سقطرى والتي استفاد منها 2,400 فرد.



كما وزع المركز، 300 سلة غذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت والتي استفاد منها 1,800 فرد.

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