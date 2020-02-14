- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طبيب مخ واعصاب يكشف عن الوضع الصحي للمرأة المصابة برصاص راجع في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
أصيبت يوم امس الخميس، امرأة في العقد الرابع من العمر، برصاص راجع في مدينة المعلا بعدن.
وقال مواطنون، ان امرأة تسكن امام مكتب وزارة الاسكان في المعلا في (بيت شعبي) اصيبت يوم أمس برصاصة راجعة وقت الظهيرة.
واضافوا، تم اسعافها الى مستشفى خليج عدن واحتاجة الى عملية الا ان بسبب ظروف اسرتها المادية لم يستطيعوا اجراء العملية وقام مامور المعلا بالتكفل باجراء العملية صباح اليوم حيث تم استخراج الرصاصة.
وأكد المواطنون، أن الاصابة بالغة للغاية قد لاتستطيع السير بسبب الرصاصة التي وصلت إلى العمود الفقري.
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب مخ واعصاب يكشف عن الوضع الصحي للمرأة المصابة برصاص راجع في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.