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طبيب مخ واعصاب يكشف عن الوضع الصحي للمرأة المصابة برصاص راجع في عدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

طبيب مخ واعصاب يكشف عن الوضع الصحي للمرأة المصابة برصاص راجع في عدن

متابعات_الخليج 365

أصيبت يوم امس الخميس، امرأة في العقد الرابع من العمر، برصاص راجع في مدينة المعلا بعدن.

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وقال مواطنون، ان امرأة تسكن امام مكتب وزارة الاسكان في المعلا في (بيت شعبي) اصيبت يوم أمس برصاصة راجعة وقت الظهيرة.

واضافوا، تم اسعافها الى مستشفى خليج عدن واحتاجة الى عملية الا ان بسبب ظروف اسرتها المادية لم يستطيعوا اجراء العملية وقام مامور المعلا بالتكفل باجراء العملية صباح اليوم حيث تم استخراج الرصاصة.

وأكد المواطنون، أن الاصابة بالغة للغاية قد لاتستطيع السير بسبب الرصاصة التي وصلت إلى العمود الفقري.

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