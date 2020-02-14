شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي هائل يستعرض مع الجالية اليمنية في مكة تسهيلات بنك التضامن المقدمة للمغتربين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى الاستاذ شوقي احمد هائل سعيد، نائب رئيس مجلس ادارة بنك التضامن، مساء امس، رئيس وعدد من أعضاء الجالية اليمنية في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد من ممثلي القنصلية اليمنية في مدينة جدة.

وفي بداية اللقاء شكر نائب رئيس بنك التضامن قيادة الجالية في مكة المكرمة على تنظيم هذا اللقاء مع نخبة من ابناء الجالية، مشيدا بالدور الذي تقوم به قيادة الجالية في خدمة المواطنين اليمنيين المتواجدين في مكة المكرمة.

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واستعرض شوقي هائل الخدمات الجديدة التي يقدمها بنك التضامن والتي تصب مجملها في خدمة المغترب اليمني، واهمها خدمات الاسكان والإقراض والتمويلات الصغيرة.

واشار نائب رئيس بنك التضامن الى خدمة التحويل التي اطلقها البنك عبر البنوك السعودية - البلاد - انجاز - الاهلي وكويك باي - الى اي منطقة في اليمن واستلامها من نقاط وكلاء مجموعة شركات هائل سعيد انعم وشركاءه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية وبرسوم رمزية.

مبديا استعداد البنك للقيام بالتنسيق مع الجاليات اليمنية لوضع آلية محددة للاستفادة من الممتلكات العقارية الكبيرة التي يمتلكها البنك في اليمن وذلك من خلال إنشاء عقارات سكنية للمغتربين وتسليمها لهم بعيدا عن المشاكل التي يواجهونها في مجال الأراضي.

كما نوه نائب رئيس "التضامن" بالتمويلات التي يقدمها البنك لفئة الشباب من خلال تقديم قروض ميسرة وفقا للطريقة الاسلامية تساعدهم في تكوين مشاريعهم الصغيرة والتي تساهم في الحد من ظاهرة البطالة والفقر التي تزايدت في أوساط المجتمع.

مؤكدا أن قيادة البنك حريصة على خلق شراكة مستدامة ومشتركة مع المغتربين اليمنيين في الخارج، مشددا على ضرورة تعزيز أوجه التعاون بين كافة فئات وشرائح المجتمع اليمني لا سيما في الفترة الحالية للتخفيف من صور المعاناة التي يمر بها الشعب اليمني.

من جانبه رحب رئيس الجالية اليمنية في مكة المكرمة الشيخ احمد عبدالسلام القرشي بالأستاذ شوقي هائل، مثمنا زيارته للجالية، مؤكدا استعداد الجالية خلق تعاون مشترك مع بنك التضامن بما يهدف الى خدمة المغتربين ووضع الحلول ذات الاهتمام المشترك للمشاكل التي تواجههم.

وكان أبناء الجالية اليمنية في مكة المكرمة قد اقروا اختيار الاستاذ شوقي احمد هائل سعيد رئيسًا فخريًا للجالية، كما تم منحه درع الجالية تقديرا لأدواره الوطنية والاقتصادية المخلصة.