شكرا لمتابعة خبر عن طيران التحالف : يدك مخازن وتعزيزاتحوثية ومركز قيادة في الجوف و صعدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حقيقة إعتقال مختار الرحبي في المهرة قوات التحالف: بقيادة السعودية تحاكم عسكريين متهمين انتهاكهم القانون الدولي الإنساني في اليمن فلكي يمني : هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة في اليمن خطيب حوثي يقراء نشرة الأخبار لقناة المسيرة في خطبة الجمعة والمصلون يغادرون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران التحالف : يدك مخازن وتعزيزاتحوثية ومركز قيادة في الجوف و صعدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.