شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة إعتقال مختار الرحبي في المهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طيران التحالف : يدك مخازن وتعزيزاتحوثية ومركز قيادة في الجوف و صعدة قوات التحالف: بقيادة السعودية تحاكم عسكريين متهمين انتهاكهم القانون الدولي الإنساني في اليمن فلكي يمني : هذا ماسيحدث خلال الساعات القادمة في اليمن خطيب حوثي يقراء نشرة الأخبار لقناة المسيرة في خطبة الجمعة والمصلون يغادرون

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة إعتقال مختار الرحبي في المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.