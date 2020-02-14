شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : "المحزمات " تعود ل حضن الشرعية ,وسط فرار جماعي للحوثيين ,واللواء أمين العكيمي،يتقدم ابطال الجيش ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 10:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

وصل محافظ محافظة الجوف اللواء أمين العكيمي، مساء اليوم، جبهات القتال في المحزمات التباب، بالمحافظة.

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وذكر الإعلامي علي العنثري أن اللواء العكيمي، تفقد أبطال الجيش في جبهات القتال الواقعة بين مديرية الغيل التابعة لمحافظة الجوف ، ومديرية مجزر التابعة لمحافظة مأرب.

مؤكداً أن منطقة المحزمات تم إستعادتها بالكامل من قبل الجيش بعد يومين من سيطرة المليشيات عليها.

وأفاد بأن زيارة اللواء العكيمي جاءت بعد ساعات من بث اعلام الحوثيين لمقاطع فيديو وصور من "المحزمات ".

