شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تتلقى خبر مرعب من الجوف ..اكبر مخزون اسلحة لديها تحول لكتلة رماد وصوت الانفجارات تسمع على بعد عدة كيلومترات"تفاصيل " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 11:52 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم الجمعة عدة غارات متفرقة استهدفت تجمع عربات قتالية للمليشيات واكبر مخازن أسلحة تابعة للحوثيين , في اطراف جبال يام المحاذية للساقية, مما تسبب في اندلاع النيران فيها وسماع دوي الانفجارات إلى عدة كيلومترات. وعلى صعيد أخر قصفت مليشيات الحوثي مديرية الخلق الآهلة بالسكان بقذائف الهاون , متسببة بحالةهلع في اوساط الأطفال والنساء , وتحتضن مديرية الخلق الاف الأسر النازحة.



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