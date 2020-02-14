شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الشرعية توجة اتهام مباشر ل دولة الامارات ..والجبواني يكشف للجميع عن اطراف يديرون مؤامرة تسليم مأرب والجوف ل الحوثي ِ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 11:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قال وزير النقل صالح الجبواني، إن تصريحات نائب رئيس هيئة الأركان الإماراتي عيسى المزروعي، بأن الإمارات تحارب الإخوان في اليمن، تُرجم في حملة الحوثي على مارب والجوف.

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وأوضح الجبواني في تغريدة له على "تويتر"، أن مؤامرة تتبدى ملامحها في هجوم جماعة الحوثي على محافظتي مارب والجوف، بالتزامن مع تصريحات المزروعي، المعادية لحزب الإصلاح في اليمن.

وأكد وزير النقل أن المستهدف هو اليمن، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى لتقاسم الوطن مع جماعة الحوثي.

