وردنا الآن : مذبحة ومجزرة مروعة تعرضت لها مليشيا الحوثي قبل قليل !!"فيديو"

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 09:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ظهر مقطع فيديو ، استهداف جديد لمليشيا الحوثي الإرهابية عبر مقاتلات التحالف ، ونجحت الضربات في إصابة الأهداف بدقة عالية. أقرأ أيضا : وردنا الآن : مستجدات طارئة ..الجيش الوطني وبغطاء جوي من مقاتلات التحالف ,يعيد تعديل موازين القوى في جميع الجبهات ضد مليشيا الحوثي "تفاصيل ساخنة " وردنا الآن : مأرب على وشك السقوط بقبضة الحوثيين ..وشيخ قبلي بارز يكشف الحقائق ويطلق مناشدة عاجلة !! Advertisements وردنا الآن : المدخل الغربي ل مدينة مأرب في قبضة مليشيا الحوثي ..وقائد اللواء المشرف على الموقع يفجر فضيحة وخيانة صادمة !! عاااااجل : انباء عن انسحاب ألوية العمالقة من جبهات القتال في الساحل الغربي ..وقائد عسكري يكشف الحقائق !! ميليشيا الحوثي الانقلابية، تعلن، عن عملية امنية كبرى اطلقت عليها اسم "فأحبط أعمالهم" ورصدت المشاهد استهداف التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بنهم.وكان من بينهم من يختبئ في الجحور وبين الصخور ، والبعض الآخر كان يستقل سيارات تم استهدافها وهي تسير بدقة .



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