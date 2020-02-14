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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : بعشرات الدبابات ومدافع الهاون ميليشيات الحوثي تشن الان هجوم عنيف على هذه المحافظة اليمنية وتوقعات بسقوطها خلال الساعات القادمة ..."شاهد"

تصاعدت وتيرة المعارك، في عقبة ثرة بين قوات الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي وأسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين دون تحديد حصيلة دقيقة. وقال مصدر عسكري ان الحوثيين شنوا قصفاً مدفعياً بقذائف الدبابات ومدافع الهاون على مواقع قوات الجيش الواقعة أسفل عقبة ثرة لكن قوات الجيش تصدت لهجمات الحوثيون وردت باطلاق بقصف مدفعي أستهدف مواقع المليشيا في قمة العقبة الجبلية الفاصلة بين مديريتي لودر (أبين) ومكيراس (البيضاء). ونقل المصدر عن سكان محليين في القرى الواقعة أسفل عقبة ثره أنهم شاهدوا سقوط قذائف هاون بالقرب من مواقع قوات الجيش والمقاومة. جديد اب برس : Advertisements

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