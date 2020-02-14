شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد اهم لواء عسكري في مارب يفاجئ الجميع ويعلن انسحابه وجميع قواته وتسليم المواقع العسكرية الى هذه الجهة ..."بيان" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هدد قائد اللواء الأول مشاه جبلي المشرف على مواقع للشرعية في مدخل مدينة مأرب الغربي، العميد خالد الأقرع، بالانسحاب من الجبهة نهائيا، وتسليمها لقوات صنعاء، بسبب خذلان الشرعية له وعدم تقديمها أي تعزيزات. وقال مصدر مقرب من العميد الأقرع إن وزارة الدفاع تركت القوات التابعة للأول مشاه جبلي في البوابة الغربية لمدينة مأرب وحيدة، الأمر الذي سيضطر الأقرع للتسليم وإبرام اتفاقية مع قوات صنعاء، يسمح بموجبها لهم بالتقدم للسيطرة على معسكر ماس، مقابل أن يبقى آمنا في بيته، أو تدفع وزارة الدفاع بتعزيزات وتكون قيادتها حاضرة في مقدمة الصفوف. جديد اب برس : Advertisements ووفقا للمصدر فإن الأقرع أبلغ قيادة الدفاع بهذا الأمر وأن “الوجه من الوجه أبيض”

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