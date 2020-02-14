شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجـــل : شاهد.. انتقامًا للأميرة هيا.. تصفية حاكم دبي محمد بن راشد عبر إحدى نساء المتعة في قصره.. القصة الكاملة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت وسائل إعلام باختلاق قصة وهمية أفادت بأن الأميرة تربطها علاقة حب مع أحد الأشخاص البريطانيين، وبحسب المدونة فقد قامت بالاتفاق معه على الاستعانة بقتلة مأجورين للتخلص من زوجها محمد بن راشد آل مكتوم.

ووفقاً لتلك الوسائل فإن الأميرة هيا قامت مع “راسل فلاورز”-وهو البريطاني التي تزعم الوسائل أنها على علاقة به، قاموا بالتآمر لاغتيال الشيخ محمد، حيث زعمت المدونة أن “فلاورز” قام بالفعل بالتواصل مع أحد المتمرسين في عالم الجريمة في مدينة سانت بطرسبرغ الروسية بمساعدة أحد وكلاء المخابرات العسكرية البريطانية المتقاعدين.

وأضافت المدونة نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن الأميرة هيا وشقيقها الأمير علي يحاولون بشتى الطرق التخلص من الشيخ محمد بن راشد، وقد أعدوا ميزانية خاصة لهذا الأمر، كما أشارت الأميرة هيا -بحسب القصة الخيالية- على شقيقها الأمير علي بتجنيد امرأة أوروبية لتسهيل هذا الأمر، خاصة بعد التواصل مع إحدى بنات الشيخ محمد بن راشد المقيمات في اليونان، وهي الابنة التي قالت المدونة أنها ليست ابنة الشيخ محمد وفقاً لمصادر من داخل القصر، وهي محض ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث يزعم البعض أن تلك الابنة هي مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ووالدتها هي “زوي جريجوتاكوس”، والتي نفى المصدر أن تكون تلك المرأة قد تزوجت من الشيخ محمد قط، وأن ابنتها اسمها الحقيقي كريستينا وليست إماراتية، ومن مواليد (26 فبراير/شباط 1994).

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بعض المصادر أشارت إلى أن ” زوي جريجوتاكوس” لم تكن زوجة الشيخ محمد بصورة رسمية، إنما كانت ضمن حاشية النساء اللواتي يطلق عليهن “نساء المتعة”، وقد تم ترشيحها له من قبل أحد الأصدقاء اليونانيين، وقد وضعت “زوي” ابنتها مهرة أثناء فترة إقامتها لدى الشيخ محمد، ثم غادرت مع الفتاة مع والدتها إلى اليونان وتحولت الى المسيحية وأطلقت على نفسها اسم “كريستينا”، ومع ذلك تتصرف كأنها من العائلة المالكة في دبي.

واتهمت الوسائل صاحبة الأخبار المفبركة أن وكالة الاستخبارات العسكرية البريطانية على علم بالمؤامرة التي تخطط لها الأميرة هيا مع شقيقها الأمير علي لاغتيال الشيخ محمد بن راشد، وقيامهم بالتواصل مع جهات مختلفة لتنفيذ الأمر، ومع ذلك، وبحسب المدونة، فإن المخابرات تتجاهل الأمر ولم تقم بتحذير السلطات في دبي.

ونقلت الوسائل عن مصدر لم تفصح عن هويته، أن عدد من أفراد العائلة المالكة البريطانية يأخذون جانب الأميرة هيا حتى ولو لم يعلنوا ذلك صراحة بسبب العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضافت الوسائل أنه على الأرجح يقوم أحد أفراد العائلة الملكية في بريطانيا بمساعدة الأميرة هيا في مخططها للتخلص من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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