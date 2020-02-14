مليشيا الحوثي تتراجع عن فرض إتاوات على المنظمات العاملة في الإغاثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

تراجعت حكومة الإنقلابيين الحوثيين في صنعاء،عن فرض إتاوات على المنظمات العاملة في المجال الإنساني وأعدت المساعدات التي نهبها مسلحو الجماعة في وقت سابق.

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ووفق مذكرة رسمية موجهة للسيدة ليزا غراندي الممثلة المقيمة للأمم المتحدة - منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن، وتضمنت إبلاغها أن حكومة الحوثيين قررت إلغاء نسبة 2٪ من المساعدات كانت فرضتها كإتاوة إجبارية تدفع لصالح مجلس شكلته الجماعة لإدارة والإشراف على عمليات توزيع المساعدات.

وشملت القرارات الإفراج عن أجهزة ومعدات تابعة لبرنامج الغداء العالمي كانت تحتجزها المليشيات في مطار صنعاء، كما نص القرار على إعادة 120 طن نهبتها الجماعة من مخازن برنامج الغداء العالمي في محافظة حجة.

يشار إلى أن هذه الخطوة بعد رفض المنظمات الدولية العاملة في مجال الإغاثة معاودة نشاطها في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين بسبب المضايقات التي يتعرضون لها من قبل الجماعة بالإضافة إلى عمليات نهب منظمة لكميات المساعدات ومواد الإغاثة.