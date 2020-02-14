شكرا لمتابعة خبر عن عروسة ترتدي الفستان الأبيض في يوم زفافه وتمارس هذه الطقوس شاهد كيف كانت نهاية حفل الزفاف وزغاريد في الحرم المكي! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 06:03 مساءً (الخليج 365 _ متابعات) متعلقات خطيب حوثي يقراء نشرة الأخبار لقناة المسيرة في خطبة الجمعة والمصلون يغادرون Advertisements وردنا قبل قليل : المرشد الايراني يجن جنونه من الخوف وقائد الحرس الثوري الايراني يبكي من شدة القهر بعد المجزرة المروعة التي تعرض لها الحرس الثوري الايراني على هذه المنطقة" تعرف عليها" هنا السر تعرف على 5 أطعمة ومشروبات لا يتناولها الأطباء ابدا لخطورتها على صحتهم وتصيب القلب بأمراض فتاكه و خطيرة جدا وتؤدي للوفاة المبكرة تعرف عليها.. البحرية الأمريكية توجه ضربة قوية للحوثيين .. وبيان صادر من القيادة الوسطى في الجيش الأميركي أن الأسلحة التي جرت مصادرتها تضم ايضاً ثلاثة صواريخ أرض جو (صور و تفاصيل)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عروسة ترتدي الفستان الأبيض في يوم زفافه وتمارس هذه الطقوس شاهد كيف كانت نهاية حفل الزفاف وزغاريد في الحرم المكي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.