شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : مأرب على وشك السقوط بقبضة الحوثيين ..وشيخ قبلي بارز يكشف الحقائق ويطلق مناشدة عاجلة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 08:01 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

ناشد الشيخ علوي الباشا بن زبع رئيس اليمن عبدربه منصور هادي بسرعة نصرة محافظة مأرب (شرق اليمن) من الحوثيين.

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وكتب الباشا وهو عضو مجلس الشورى واحد أعيان الجدعان بمحافظة مأرب في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حذر فيه الرئيس هادي من سقوط مأرب بيد مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الشيخ علوي الباشا بن زبع، "مأرب في خطر يا ريس".

وفي ذات السياق قال الإعلامي جلال الشرعبي، ‏عندما يقول هذا الكلام شيخ من "الجدعان" إسماً وقبيلة وحكمة عليكم أن تبتعدوا عن المزايدة التي يطل بها محمد العرب من مول وسط المدينة بدلاً من جبهات المعركة.

ماذا يحدث في مأرب وما اخبار الزير سالم في الجوف يا هادي التفكيكي.

