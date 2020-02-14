شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : انباء عن انسحاب ألوية العمالقة من جبهات القتال في الساحل الغربي ..وقائد عسكري يكشف الحقائق !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 08:26 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

نفى عضو القيادة المشتركة وقائد اللواء السابع عمالقة علي الكنيني، الشائعات التي تتحدث عن اعتزام أفراد من اللواء الانسحاب من جبهة حيس جنوب الحديدة.

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وقال الكنيني، في بيان له "يشاع في مدينة حيس، أن أفرادا من اللواء سينسحبون من الجبهة ومن اللواء، وأننا سنترك الجبهة، وهذا محض هراء وليس له أساس من الصحة".

وأكد عدم وجود أي نية للتخلي عن المواقع التي سكبت من أجلها الدماء وبذلت فيها التضحيات ونحن نذود عن الدين والعرض والوطن.

وأضاف، هناك أياد تسعى للعب على المتناقضات من أجل خلق الفرقة والشقاق وبث الشائعات.

وأوصى قائد اللواء السابع عمالقة منتسبي اللواء عدم تصديق الإشاعات التي تروج لتشتيت الصف في القوات المشتركة وقوات اللواء السابع.

وأكد على أهمية المعركة مع مليشيا الحوثي وتحرير المدينة، وكلنا في خندق واحد في قيادة القوات المشتركة في الساحل الغربي ضد الحوثي.

وكان عضو القيادة المشتركة وناطق المقاومة الوطنية العميد صادق دويد حذر، الخميس، من سعي مليشيات الحوثي لتفكيك الجبهات عبر بث الشائعات واللعب على المتناقضات، وهو أسلوب استخدمته منذ خروجها من صعدة حتى سيطرت على أغلب المدن اليمنية.

