شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : المدخل الغربي ل مدينة مأرب في قبضة مليشيا الحوثي ..وقائد اللواء المشرف على الموقع يفجر فضيحة وخيانة صادمة !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 08:39 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

هدد قائد اللواء الأول مشاه جبلي المشرف على مواقع للشرعية في مدخل مدينة مأرب الغربي، العميد خالد الأقرع، بالانسحاب من الجبهة نهائيا، وتسليمها لقوات صنعاء، بسبب خذلان الشرعية له وعدم تقديمها أي تعزيزات.

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وقال مصدر مقرب من العميد الأقرع إن وزارة الدفاع تركت القوات التابعة للأول مشاه جبلي في البوابة الغربية لمدينة مأرب وحيدة، الأمر الذي سيضطر الأقرع للتسليم وإبرام اتفاقية مع قوات صنعاء، يسمح بموجبها لهم بالتقدم للسيطرة على معسكر ماس، مقابل أن يبقى آمنا في بيته، أو تدفع وزارة الدفاع بتعزيزات وتكون قيادتها حاضرة في مقدمة الصفوف.

ووفقا للمصدر فإن الأقرع أبلغ قيادة الدفاع بهذا الأمر وأن “الوجه من الوجه أبيض”

