شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل : شيطان العرب يصعق الجميع ويكشف عن سبب مشاركة القوات المسلحة الإماراتية في حرب اليمن .."لم نأتي لدعم الشرعية " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/14 الساعة 07:28 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

اعترفت دولة الإمارات بأنها شاركت في التحالف العربي الذي تقوده السعودية من أجل محاربة الإخوان المسلمين في اليمن، ووصفتهم بأنهم ضمن أعدائها الذين استهدفتهم في اليمن.

أقرأ أيضا :

وااامعتصماه ..شاهد فيديو .. طالبة يمنية تبكي بحرقة من قلب بؤرة كورونا بالصين ” الوضع خطير ولا أحد يشعر بنا ” !

سماع دوي إطلاق نار في حي الشاطئ بجدة يثير فزع السكان وصحيفة خليجية تكشف التفاصيل-صور

Advertisements

وقال نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، قائد العمليات المشتركة في اليمن عيسى بن عبلان المزروعي إن قوات بلاده كانت تقاتل ثلاثة أعداء في آن واحد وهم الانقلاب الحوثي، والإخوان المسلمون، والقاعدة وتنظيم الدولة.

وخلال حفل استقبال رسمي بحضور قادة دولة الإمارات بعودة القوات الإماراتية من اليمن، أوضح المزروعي أن بلاده جندت مئتي ألف جندي في المناطق التي وصفها بالمحررة دون أن يشير إلى تبعيتهم للجيش اليمني أم لا، ويعرفون حالياً بميلشيات الانتقالي الإماراتي.

وأشار قائد العمليات المشتركة في اليمن إلى أن قرار الدخول في العمليات العسكرية في اليمن اتخذ بسبب تقدم الحوثيين نحو مدينة عدن واحتلالها في الخامس والعشرين من مارس عام 2015، حسب قوله.

وقال المزروعي: “إن ممثلي قادة مجلس التعاون الخليجي قرروا الدخول في الحرب باليمن في الحادي والعشرين من مارس عام 2015 خلال اجتماعهم في قصر الدرعية بالسعودية، وذلك في حال واصل الحوثيون اعتداءاتهم وتقدموا إلى مدينة عدن”.

وسبق ان كشفت تحقيقات دولية عن استئجار الإمارات لمرتزقة أمريكيين من أجل تنفيذ عمليات اغتيال لقيادات في حزب الإصلاح، -والذي تصنفه الإمارات ضمن جماعة الإخوان المسلمين وحاولوا تنفيذ عملية فاشلة لرئيس إصلاح عدن إنصاف، ونجحت في تصفية العشرات من الناشطين والقيادات في حزب بمدينة عدن.

