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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : ابتداء من غدا ...شركة النفط تعلن سعر جديد لاسعار البنزين

أقرت شركة النفط بالعاصمة المؤقتةآ عدن رفع أسعار مادة البترول ابتداءً من اليوم الجمعة وفقاً لما نقلته مصادر محلية بعدن. آ جديد اب برس : Advertisements وكشف المصدر أن الشركة بدأت صباح اليوم الجمعة ببيع الدبة البترول سعة 20 لتراً بمبلغ 7600 ريالاً بدلاً عن السعر السابق 7200 ريال، مشيراً إلى أن سبب رفع السعر نظراً إلى المصارفة في البنك المركزي، ورفع الأسعار من قبل المستوردين.

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