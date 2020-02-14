شكرا لمتابعة خبر عن الرئيس يصدر قرار جمهوري صعق به كل الملوك والحكام العرب وحتى العجم واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطة سياسية تصف الرئيس بالمخبول الذي فقد عقله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - الرئيس يصدر قرار جمهوري صعق به كل الملوك والحكام العرب وحتى العجم واشعل كل مواقع التواصل الاجتماعي، وناشطة سياسية تصف الرئيس بالمخبول الذي فقد عقله

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