شكرا لمتابعة خبر عن سبحان مقلب الاحوال..كان يعمل خادما لدى علي عبد الله صالح ويمسح احذيته لكن بعد مقتله كان هو الذي استولى على ممتلكاته واصبح اغنيى رجل في اليمن ( 2 صور ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - سبحان مقلب الاحوال..كان يعمل خادما لدى علي عبد الله صالح ويمسح احذيته لكن بعد مقتله كان هو الذي استولى على ممتلكاته واصبح اغنيى رجل في اليمن ( 2 صور )

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كانت هذه تفاصيل خبر سبحان مقلب الاحوال..كان يعمل خادما لدى علي عبد الله صالح ويمسح احذيته لكن بعد مقتله كان هو الذي استولى على ممتلكاته واصبح اغنيى رجل في اليمن ( 2 صور ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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