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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أكاديمي إماراتي: تجمع الاصلاح الإرهابي يعمل لتحويل الجنوب لبؤرة للإرهابيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020
هاجم مدير جامعة ام القيوين الاكاديمي الاماراتي الدكتور جلال حاتم حزب التجمع اليمني للاصلاح .
الاكاديمي الاماراتي قال ان تجمع الإصلاح الإرهابي يعمل منذ زمن على تبني مشاريع تخريبية لدول الإقليم والمجتمع الدولي وحرف بوصلة الحرب إلى الجنوب.
واكد حاتم في تغريدة له على تويتر ان حزب الاصلاح الارهابي يسعى ليصبح الجنوب ميداناً يحتوي كل المنتمين للفكر المتطرف، بغية إظهاره كبؤرة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
واضاف : الأمر الذي يقتضي من كل الشرفاء التصدي لهذا المخطط الإرهابي.
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