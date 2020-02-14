شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إعلامي يُطالب أبناء المهرة بطرد مختار الرحبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020 طالب الإعلامي صلاح بن لغبر، اليوم، أبناء محافظة المهرة بالانتفاضة ضد القيادي الإخواني مختار الرحبي.

وقال في تغريدة عبر "تويتر": "إلى كل غيارى الجنوب إلى كل أهالي الشهداء إلى كل أبناء المهرة الأحرار هذا الحوثي الخبيث المدعو مختار الرحبي موجود في الغيضة يصول ويجول دون رادع، أيها الأحرار إذا مرت هذه المرة غدا سنرى ابوعلي الحاكم او الاحمر او غيرهم في شوارع الجنوب. يا أبناء المهرة الأحرار. انتفضوا".

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