واشنطن: دعم إيران للحوثيين مثال على السلوك المزعزع للاستقرار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 14 فبراير 2020

الخليج 365 ـ متابعات

ذكر البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته في وقت متأخر الخميس، أن إيران هي المسؤولة عن مهاجمة المنشآت النفطية السعودية في سبتمبر الماضي، وعن عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

واستشهد البيان بأحدث تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي، بأن الحوثيين اليمنيين غير قادرين على تنفيذ مثل هذه الهجمات.

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وأضافت أن دعم الحكومة الإيرانية للحوثيين اليمنيين هو مثال على هذا السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، أجرت حكومات فرنسا وبريطانيا وألمانيا تقييمات استخباراتية مماثلة، ألقت باللوم على إيران لمهاجمتها منشأة أرامكو في سبتمبر الماضي، وفقًا لما ذكرته البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة.

وأكدت واشنطن أن حكومة إيران تواصل الأنشطة الإرهابية والابتزاز النووي والسلوك المزعزع للاستقرار في المنطقة منذ الهجوم على المنشآت النفطية السعودية.

وخلص بيان البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إلى أنه ما لم یُتخذ "إجراء فعال ضد سلوك إیران التخریبي"، فإن الحكومة الإيرانية ستواصل تهديداتها للسلم والأمن الإقليميين.

وفي غضون ذلك، أعلنت البحرية الأميركية، الخميس، مصادرة سفينة تحمل أسلحة ثقيلة ومعدات عسكرية في بحر العرب.

ووفقا للقيادة المركزية الأميركية، تشمل الأسلحة المضبوطة 150 صاروخًا موجهًا مضادًا للدبابات، وثلاثة صواريخ مضادة للطائرات. كما أفاد مسؤولون أميركيون بأن المعدات العسكرية المضبوطة كانت في طريقها من إيران إلى الحوثيين في اليمن.